Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu Sel sularının yanında çay içti Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışının ardından meydana gelen sel, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.