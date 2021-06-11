Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu
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Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu Sel sularının yanında çay içti Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışının ardından meydana gelen sel, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

Sel sularının yanında çay içti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışının ardından meydana gelen sel, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sarıcakaya ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte yüksek kesimlerden aşağıya doğru sel oluştu. Ortaya çıkan yoğun sel suları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sel sularının aktığı yolun yakın zamanda yapıldığını ve yağmurla birlikte tekrardan bozulduğu belirtildi. Başka bir vatandaşın ise şiddetli akan sel sularının yanında çay içmesi dikkat çekti.

Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu
Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu
Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu
Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
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