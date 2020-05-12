Sarıcakaya'da engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık çalışması
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Sarıcakaya'da engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık çalışması

Sarıcakaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Sarıcakaya'da engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık çalışması
12.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:49

Sarıcakaya Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam'ın koordinatörlüğünde engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla faaliyete geçirdiği çalışmayla takdir topladı. Engelli çocuklara sahip olan annelerin yaşam öykülerinin ele alındığı çalışmada 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ve Anneler günü kapsamında ilçedeki; Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin, Mayıslar ve Merkez de dahil olmak üzere 25 aile tek tek ziyaret edilirken onlardan gelen talep ve öneriler de kayıt altına alındı. Engelli çocuklara sahip annelerin Anneler Gününü de kutlayan Atiye Çam, yaşam öykülerinde zaman zaman duygu yüklü anlarda yaşadı.

Ailelere özel mektup

Aileler için özel olarak 'Meleğinden dünyanın en özel ve güzel annesine' başlıklı bir mektup yazan Atiye Çam, "Engelli çocuklara sahibi olan annenin yükü bizlere oranla daha da ağırdır. Onların hepsi de omuzlarında dağlarca yük taşıyabilen güçlü annelerdir. Bitmek bilmeyen enerjileri ve sabırlarıyla yuvasını ayakta tutabilen, anneliğin kutsal görevi ve sevgisinin yüreklerine nakşedildiği kişilerdir. Çoğu zaman yalnız bırakılan; sosyal yaşamı sıfırlanan; dışlanan; çareyi Yaradan'a sığınmakta bulan annelerdir onlar" diye konuştu. Çam, mektubunda "Engel nedir anne? Asıl engel bedende mi, yürekte mi, yoksa zihinlerde engelleri aşamayan düşüncelerde mi? Ben yüreği engel tanımayan melek olarak gönderildim anne. Sen ise meleklerin bile kıskandığı kanatsız meleksin gözümde anne" sözlerle engelli çocuk sahibi olan ailelere seslendi.

"Bizlerin tarif edemeyeceği duygu"

Fedakar annelerin çocuklarını engelli çocuklarını büyütürken asla bir gece dahi olsun derin ve aralıksız uyku uyumadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Asıl fedakar annelerimiz silersiniz. Bizler sadece yüzeysel sizlerin yaşantılarını gözlemleyebiliyoruz. Perde arkasında yaşadığınız zorluk ve sıkıntıları sizler daha iyi biliyorsunuz. Çocuklarınızın gözleri görmese de, kulakları işitmese de, el ele çayırlarda çimenlerde koşturmasa da annelik duygusu ve şefkati bizlerin tarif edemeyeceği bir şeydir" dedi.

Önyargılardan arınmış

Engelli ailelere destek konusunda neler yapabileceklerini tespit edebilmek amacıyla böyle bir çalışma içerisinde bulunduklarını aktaran Başkan Çam, "Toplum olarak bize düşen görevler de elbette vardır. Engelli birey denince çoğumuzun zihninde 'acınacak birey' imajı canlanıyor. 'Hepimiz engelli adayıyız' derken bile aslında engelli olmanın 'sıkıntılı, düşkünlük içeren bir hal' olduğunu, vurgulamış oluyoruz bir bakıma. Fakat bizim asıl yapmamız gereken şey, engelliler için yasaların emrettiği görevleri yapmaktan; ayrımcılıktan, ötekileştirmekten ve önyargılardan arınmış bir bakış açısı geliştirmek olmalıdır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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