Sarı Yeleklilerin İtfaiye Aracına Müdahalesi Güvenlik Kamerasında

Sarı yeleklilerin itfaiye aracına müdahalesi güvenlik kamerasında

Fransa (DHA) - Paris'te 'sarı yelekliler', ateşe verdikleri bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracına izin vermedi. Biri güvenlik kamerasınca; diğeri de amatör bir kamera tarafından kaydedilen olaylarda eylemcilerin, itfaiye araçlarının müdahalesine izin vermedikleri görülüyor. Görüntülerden birinde saldırıya uğrayan bir itfaiye aracının hızla olay yerini terk ettiği; diğerinde ise protestocuların müdahalesine karşı geri geri giderek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.