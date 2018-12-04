Sarı Yeleklilerin İtfaiye Aracına Müdahalesi Güvenlik Kamerasında
Paris'te 'sarı yelekliler', ateşe verdikleri bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracına izin vermedi.
Paris'te 'sarı yelekliler', ateşe verdikleri bir aracı söndürmeye gelen itfaiye aracına izin vermedi. Biri güvenlik kamerasınca; diğeri de amatör bir kamera tarafından kaydedilen olaylarda eylemcilerin, itfaiye araçlarının müdahalesine izin vermedikleri görülüyor. Görüntülerden birinde saldırıya uğrayan bir itfaiye aracının hızla olay yerini terk ettiği; diğerinde ise protestocuların müdahalesine karşı geri geri giderek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.