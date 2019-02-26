Sarı Yeleklilerin Gösterisinde Polis Şiddetine Suç Duyurusu

Fransa'nın Toulouse kentinde sarı yeleklilerin geçen hafta düzenlediği gösteride polisin uyguladığı şiddet nedeniyle yaralandıklarını belirten 14 kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, polis şiddeti sebebiyle yaralandıklarını belirten 14 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu kişiler arasında gözünü kaybeden, kafatası, dişleri veya çeneleri kırılanlar bulunduğu, Toulouse'da daha önce de aynı gerekçeyle suç duyuruları yapıldığı ve bunların sayısının 31'e ulaştığı kaydedildi.

Aynı gösteride eylemciler dağıldığı sırada bir polisin amirine kafa atmasıya ikisi arasında kavga çıktığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yaklaşık 10 gün önce yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Birimi'nce (IGPN) polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA