Sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddetin dozajı artıyor

Cumartesi günü yaşanan Fransa'da hükümet aleyhtarı olaylarda protestocular bir forklift ile zorla bir bakanlığa girmeye kalkıştılar, Paris'in Champs Elysees bulvarı yakınında araçları ateşe verdiler ve Seine Nehri üzerindeki köprülerden birinde polisle dövüştüler.

Sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddetin dozajı artıyor

Cumartesi günü yaşanan Fransa'da hükümet aleyhtarı olaylarda protestocular bir forklift ile zorla bir bakanlığa girmeye kalkıştılar, Paris'in Champs Elysees bulvarı yakınında araçları ateşe verdiler ve Seine Nehri üzerindeki köprülerden birinde polisle dövüştüler.

Kaynak: Dunya.com

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