Sarı Yeleklileri'in Protestosu Fransız Ekonomisini Vurdu

Fransa'da iki haftayı aşkın süredir devam eden akaryakıt zammı protestoları turizm sektöründeki bazı Fransız şirketlerin hisselerinde kayıplara yol açtı. Eylemcilerin otoyolları trafiğe kapatması nedeniyle ürün tedarik edemeyen çok sayıda akaryakıt istasyonu da hizmet dışı kaldı.