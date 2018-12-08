Sarı Yelekliler Protestolarına Polis Müdahalesi: Gösteriler Neden Durulmuyor?

Fransa'da hükümet karşıtlarından oluşan Sarı Yelekliler hareketinin ülke çapında bugün ve yarın sürecek dev protestoları başladı. Başkent Paris'te polisin gösterilere biber gazıyla müdahale ettiği, protestocular ve "geri çekilin" anonsu yapan güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı bildiriliyor.

Paris emniyeti, Champs Elysees'de toplanan 1500'e yakın protestocudan 127'sinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ülkede 90 bine yakın, Paris'te 8 bine yakın görevli sokaklarda. Eyfel Kulesi dahil pek çok turistik mekan kapalı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner haftasonu düzenlenecek protestolar öncesi "şiddete müsamaha göstermeyeceğiz" uyarısında bulunmuş, protestocuların kaygılarını dikkate alarak akaryakıt vergisi zammını iptal ettiklerini vurgulamıştı. Ancak zammın iptali protestocuların öfkesini dindirmedi.

Peki neden protestolar durulmuyor?

'Bunlar laf, siyasetçiler hemen eyleme geçmeli'





Fransa'da on yıllardır görülen en büyük isyan dalgası yaklaşık üç haftadır sürüyor. Şu ana dek az 4 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıt zammı planına bir tepki olarak doğan protestolara, birçok yaş, meslek ve bölgeden kişi katılıyor.

Protestocular onu iktidara getiren ekonomik reform sözünü tutmadığı gerekçesiyle Macron'a tepkili.

BBC'ye konuşan Beauvais'de yaşayan tır şoförü Freddie Bouvier de onlardan biri. Bouvier, "Siyasetçilerden çeşitli sözler işitmekten bıktık. Fransızlar artık onlara inanmıyor" diyor:

"Akaryakıt zammının dondurulması iyi haber ama bunlar sadece laf. Biz hızla eyleme geçildiğini görmek istiyoruz."



Gelirim 5'te 1 azaldı

Claude Rigolet isimli bir başka protestocu, 2000 yılından bu yana gelirinin 5'te bir azaldığından şikayetçi.

Reims kentinde yaşayan emekli Rigolet, "Her şey çok daha pahalı. Vergiler, kiralar, ısınma maliyeti, otomobiller... Tüm fiyatlar artıyor" diyor.

Aynı kentte temizliğe giderek geçimini sürdüren Natacha Perchat da bu görüşe katılıyor:

"Biz zengin değiliz. Kocam bir ulaştırma şirketi için çalışıyor. Daha ayın başındayız, şimdiden dardayız. Hükümet dar gelirlileri fena vurdu."

"Ay ortasında çocuklarımızın karnını doyurmak için hediye çeklerini kullanır olduk. Biz yaşamıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bu bir skandal."

'Hükümete kukla olmadığımızı gösterdik'

45 yaşındaki Normandy sakini Delphine Notelet ise, bir bakımevinde yaşlılara destek vererek ayda 1200 euro kazanıyor.

Notelet, faturaları ödediğinde kendisine haftada 50 euro kaldığını söylüyor.

"Macron neden bizi dinlemiyor?" diye soran Notelet şöyle devam ediyor:

"Hükümete vergi çığının yuttuğu kuklalardan ibaret olmadığımızı, birer vatandaş olduğumuzu gösterdik."

Ölüm ve yaralanma haberleri kaygı yaratsa da protestolara destek büyük.

Fransız Le Figaro gazetesinin hükümetin akar yakıt zammını iptal kararından hemen önce sonuçlarını yayımladığı bir ankete göre, katılımcıların yüzde 78'i Sarı Yeleklilerin "Fransa'nın genel çıkarı için mücadele verdiğini" düşünüyor.

Öte yandan yüzde 47'si bu protestoların barışçıl olmadığını, yüzde 59'u da kaygı duyduklarını söylüyor.

Hareketin yayılmasında Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformlarının rolü büyük.