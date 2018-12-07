Sarı Yelekliler Protestoları: Paris'teki Turistik Mekanlar Yarın Kapalı Olacak

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler hareketinin hükümet karşıtı eylemlerinde şiddet olayları çıkabileceği kaygısıyla, kentte turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin yarın kapatılmasına karar verildi.

Başbakan Edouard Phillipe, ülke genelinde 89 bin polisin görev yapacağını ve başkente zırhlı araçların konuşlandırılacağını söyledi.

Polis, kentin ünlü bulvarı Champs-Elysees'teki dükkanlar ve restoranlara kepenk kapatmaları çağrısında bulunurken, bazı müzeler de kapalı olacak.

Kentte geçen Cumartesi günü son yılların en yoğun şiddet olayları yaşanmıştı.

Hükümet, en başında protestoları tetikleyen yakıt vergisi artışlarını iptal edeceğini duyurdu.

Ancak hükümete karşı duyulan genel hoşnutsuzluk yayıldı ve diğer meseleler üzerinden de eylemler yapılmaya başlandı. Hükümet ne dedi? İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili AFP Haber Ajansı'da yaptığı, açıklamada aşırı sağ ve aşırı soldan eylemciler başkentte toplanmayı planlarken "önemli şiddet olaylarına hazırlandıklarını" söyledi.

TF1 televizyonuna konuşan Başbakan Philippe ise başkentte sekiz bin polis ve 10 kadar zırhlı aracın görevlendirileceğini bildirdi.

Sukünet çağrısını tekrarlayan Başbakan "Protesto için değil, yıkıp dökmek için toplanan insanlarla karşı karşıyayız ve serbestçe istediklerini yaptırmayacak araçlarımız olsun istiyoruz." dedi. Paris nasıl etkilenecek? Eyfel Kulesi'nin işletmesini yapan şirket, şiddet olayları tehdididin "yeterli güvenlik koşullarını" sağlamayı imkansız hale getirdiğini açıkladı.

Yetkililer, geçen haftaki eylemlerde Zafer Takı'nın zarar görmesinin ardından, ünlü eserlerin korunması için güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

Kültür Bakanı Franck Riester Louvre ve Orsay müzeleriyle, opera binaları ve Büyük Saray Kompleksi'nin kapatılacak mekanlar arasında olduğunu belirtti.



Riester "Tehdidi bildiğimiz bu durumda, risk alamayız" dedi.

Polis de Champs-Elysess Bulvarı ve diğer alışveriş mekanlarına kapalı kalmaları ve dışarıya masa ya da sandalye konulmaması çağrısında bulundu.

Cumartesi günkü birçok futbol maçı da ertelendi. Paris ve Montpellier, Monaco Nice, Toulouse ve Lyon ve Saint-Etienne ve Marsilya karşılaşmaları ertelenen maçlar arasında. Başka ne eylemler oyapıldı? Dün eğitim reformlarını protesto eden gençler sokaklardaydı.

Yvelines'te bulunan Mantes-la-Jolie'deki bir okulun önündeki eylemlerde çatışma çıkınca 140'tan fazla kişi gözaltına alındı. Marsilya, Nantes ve Paris'teki diğer okullarda da barikatlar kuruldu.



Öğrenciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, üniversiteye giriş için gereken bakalorya adlı bitirme sınavlarını değiştirme planlarına öfkeli.

Macron'un reformlarının fırsatları kısıtlayacağı ve eşitsizliği artıracağı eleştirileri yapılıyor.