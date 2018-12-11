Sarı Yelekliler Protestoları: Mısır Hükümeti, Ayaklanmanın Yıldönümü Öncesinde Sarı Yelek Satışına...

Mısır, Fransa'da haftalardır devam eden "Sarı Yelekliler" prostestolarının ardından ülkede de benzer gösterilerin patlak verebileceği endişesiyle fosforlu yelek satışına sınırlama getirdi.

Hükümet, iş güvenliği malzemeleri satan şirketlerden perakende satışlarını durdurmalarını, yelekleri sadece onay verilen şirketlere ve polis izniyle satmalarını istedi.

Yasak Ocak sonuna kadar geçerli

Ülkede gelecek ay, 2011'de eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i deviren kitle gösterilerinin yıldönümü ve hükümetin ülkedeki muhalif grupların Fransa'daki eylemleri örnek alabileceğinden kaygı duyduğu belirtiliyor.

Emniyet yetkilileri sarı yelek satışlarına getirilen sınırlamanın Ocak sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.

Hükümet son iki yıldır ayaklanmanın yıldönümü olan 25 Ocak'ta gösteri yapılmasına izin vermiyor.