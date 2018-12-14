Sarı Yelekliler Protestoları - Belçika'da Kırmızı, Yeşil ve Mavi Yelekliler de Sokaklarda

Belçika'da yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto amacıyla başlayan Sarı Yelekliler protestosunun ardından; kırmızı, yeşil ve mavi yelekler giyen ülkedeki 3 büyük sendikaya bağlı işçiler de sokağa çıktı. Hükümetin emeklilik politikası ile alım gücündeki düşüşü protesto eden tekstil ve metal iş kolundaki işçiler, 260 fabrikada iş bıraktı.

Fransa'nın ardından Belçika'ya da sıçrayan Sarı Yelekliler protestosu, toplumda hükümete yönelik tepkileri arttırdı.

Ülkedeki sosyalist (ABVV), Hıristiyan (ACV) ve Liberal (ACLVB) işçi sendikaları, Cuma günü ulusal çapta eylem başlattı.

Sendikalara göre, hükümetin emeklilikle ilgili politikaları, ağır işlerde çalışan kesimlerde rahatsızlık yarattı. Alım gücündeki sürekli düşüş, giderek büyüyen bir yaraya dönüştü.

Sendikalara göre, Sarı Yelekliler protestosu, toplumdaki memnuniyetsizliği daha da su yüzüne çıkardı. Emeklilik politikaları konusunda hükümetin yanısıra işverenleri de sorumlu tutan sendikalar, bu nedenle sokağa çıkma kararı aldı.

Otobüs, tren ve tramvay seferleri aksıyor

Ülke çapında sabah saatlerimde başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle, özellikle kentlerde otobüs, tren ve tramvay seferleri aksıyor. Havaalanlarında da gecikme uyarıları yapılıyor.

İşçi eylemleri nedeniyle kurulan barikatlar yüzünden Belçika'daki bazı otoyollarda da ulaşım sekteye uğruyor. Büyük şehirlerdeki bazı okullar da, işçi eylemi nedeniyle kapandı. Brüksel'de çöp toplama işlemi de kesintiye uğradı.

Gıda sektöründe çalışan bir grup işçi Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasının önünde pankart açtı. İşçiler, "Artık ay sonunu getiremiyoruz" diyerek, alım gücündeki düşüşe yepki gösterdiler.

'Sendikalar ateşle oynuyor'

Flaman İşverenler Örgütü (VOKA), eylemlere tepki göstererek, "sendikaların ateşle oynadığını" savundu. VOKA sözcüsü, "Zor zamanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu" belirterek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde (Brexit) yaklaşık 42 bin kişinin işsiz kalabileceğini söyledi.

Federal Çalışma Bakanı Kris Peeters, "doğru ve adil bir ücret talebini anlayışla karşıladığını" belirterek, "Sosyal taraflar sokağa çıkmazsa, alım gücünün arttırılması konusunda bir şeyler yapmaya hazırız" dedi.

Hükümet, sosyal sorunları konuşmak üzere Cumartesi günü sendikalar ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek.