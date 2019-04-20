Sarı Yelekliler Protestoları 23. Haftasına Girdi: Araçlar Ateşe Verildi
Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekleiler eylemlerine devam ediyor. 23. haftasına giren protestolardabirçok araç ateşe verildi. Champs-Ellysees caddesi ve Notre-Dame Katedrali çevresinin sokulmayan eylemciler kaldırımlarda park halinde bulunan motosikletleri yaktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekleiler eylemlerine devam ediyor. 23. haftasına giren protestolarda çok sayıda araç ateşe verildi.
Champs-Elysees caddesi ve Notre-Dame Katedrali çevresinin sokulmayan eylemciler kaldırımlarda park halinde bulunan motosikletleri ve araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale ederken itfaiye ekipleri yanan araçları söndürmeye çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com