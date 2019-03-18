Sarı Yelekliler: Paris Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Fransa'da hükümet, Sarı Yelekliler Hareketi'nin Cumartesi günü düzenlediği gösterilerde çıkan şiddet olaylarının ardından Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech'i görevden aldı.

Kararı kamuoyuna Fransa Başbakanı Edouard Philippe açıkladı.

Philippe alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında bundan sonra ülkenin bazı bölgelerinde protesto gösterilerinin yasaklanacağını söyledi.

Gösterilerin yasaklanacağı yerler arasında Paris'in ünlü bulvarı Champs Elysees (Şanzelize Caddesi) de var.

Cumartesi günü yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteriler sırasında bulvardaki bazı restoranlar ve dükkanlar yağmalanmış ve kundaklanmıştı.

Paris Ticaret Odası'na göre, gösterilerde hasar gören iş yeri sayısı 91.



120'den fazla kişi gözaltına alınmıştı

Bazı göstericiler Arc de Triomphe'ndaki (Zafer Takı) polislere kaldırım taşlarını atmış, polis göstericileri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Çıkan olaylarda 120'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, polise, Cumartesi günkü gösterilere müdahale edilmesi için zamanında talimat verilmediğini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son gelişmeler sonrası tatilini yarıda kesti ve göstericilere karşı "sert tavır alma" sözü verdi.

Sarı Yelekliler protestoları 4 ay önce Macron'un akaryakıt vergilerini artırma kararı almasıyla başlamış, zamanla daha geniş bir isyan hareketine dönüşmüştü.

Aktivistlerin "elitizmle" suçladıkları Macron geçen yıl sonunda vergileri artırma kararını geri almış ve 10 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklamış ancak gösteriler sürmüştü.

Her araçta bulunması zorunlu olduğu için kolayca herkesin giyebildiği sarı yelek, gece de görünen canlı rengi ile bütün ülkede bir sembol haline gelmiş, araçları olmayanlar da 3 Euro gibi ucuz bir fiyata sarı yelek satın alarak eylemlere katılmışlardı.