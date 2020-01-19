Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı
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Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü. Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken, en az 20 kişi de yaralandı

19.01.2020 01:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 01:14
Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı

'nın başkenti 'te Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform yasa tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.


Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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