Sarı Yelekliler'in birinci yıl dönümünde Fransızlar yeniden sokaklarda

16.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:32

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı isyana ve öfkeye dönüşen eylemlerin birinci yıl dönümünde Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı.



Başkent Paris'in Place d'Italie meydanında yolları kapatan eylemcilere polis biber gazı ile müdahale etti. Emniyet müdürlüğü öğlen saatlerine kadar şehirde 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle