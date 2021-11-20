Sarı Yelekliler, hareketin 3'üncü yıldönümünde sokağa indi

Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi. Protesto sırasında kamu görevlisine hakaretten 2 kişi gözaltına alındı.

Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, sık sık hükümet karşıtı slogan attı. Sarı Yeleklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodrigues'in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet de göstericiler arasında olduğu görüldü.

"Sarı yeleklilerin galip geleceğini düşündüğümüz için buradayız" ifadelerini kullanan Huguet, Fransa'yı dünyanın en çok vergilendirilen ülkesi olduğunu belirterek, Fransız siyasetçilerini vatandaşların sorunlarını bilmemekle suçladı. Ayda bin eurıdan az emekli maaşı alan arkadaşı Georgette ile birlikte gösteriye katılan gelen Huguet, "Emekliliklerimizi düşürdüler. Ayrıca söz verdikleri 100 euro destek de blöf" dedi.

Protestolar sırasında Paris'in 13. bölgesinde olan Place d'Italie'de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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