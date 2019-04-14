– Akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler gösterileri 22'nci haftasında devam etti. Göstericiler, Paris'te AB bayrağını indiren eylemciler, yerine sarı yelekliler bayrağını çekti.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre, göstericilerin sayısı bu haftasonu 8 bin 700 kişi arttı. Bakanlık, Paris'te yaklaşık 5 bin göstericinin olduğunu, 15 kişinin gözaltına alındığını, 5 bin 885 kişinin de kimlik taramasından geçirildiğini açıklandı.

Polis, daha önceki haftalarda yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmaması için göstericilerin Champs-Elysees bulvarına girmelerine izin vermedi. Sarı yelekliler hareketinin merkezi sayılan Tolouse kentinde polis, göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bordeaux ve Montpellier kentlerinde katılımcılar az da olsa gösteriler yapıldı.

Bu hafta gerçekleştirilen protestolar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kolluk kuvvetlerine protesto gösterilerine daha sert müdahale izni veren yasa tasarısının onaylanmasından sonraki ilk gösteriler oldu. Yasaya göre, göstericilerin yüzlerini kapatmaları yasaklanırken; göstericiler bununla anayasal haklarının ihlal edildiğni savunuyorlar. Fransa Anayasa Mahkemesi, tasarının en tartışmalı görülen, 'kamu düzenine tehdit oluşturması' gerekçesiyle protestocuların gösterilere katılmasını yasaklayan maddesini veto etti.

Kaynak: DHA