Sarı yelekliler gösteri düzenledi

30.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:37

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen sarı yelekliler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Avrupa Birliği (AB) Konseyi önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, meydanda barikat kurarak eylemcileri dağıttı.

Kaynak: AA