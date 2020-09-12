Sarı yelekliler: Fransa'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı, 200'den fazla gözaltı Fransa'da geçen iki yıl boyunca sokakları dolduran "sarı yelekliler", koronavirüs salgınıyla duran protestolarına yeniden başladı.

Fransa'da geçen iki yıl boyunca sokakları dolduran "sarı yelekliler", koronavirüs salgınıyla duran protestolarına yeniden başladı.

Başkent Paris'teki izinli gösterilerde sokağa çıkan sarı yeleklilerin sayısı, salgın öncesine kıyasla düşüktü. Göstericilerin toplanacağı iki meydana çok sayıda polis gönderildi.

Sayısı bini bulan göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Bazı göstericiler park halindeki bazı araçları ve çöp kutularını yaktı. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris'te 200'den fazla göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

BBC'ye konuşan Delphine adlı sağlık görevlisi bir gösterici, salgın döneminde insanların işlerini kaybetmiş olmasından türü, protestoların bu dönemde daha da önemli olduğunu söyledi.

Delphine "Biz hep kriz olduğunu söylüyorlar, ama hükümette kriz yok. Kemer sıkacaksak bu hükümettekilerden başlamalı" dedi.

Sarı yelekliler protestoları 2018'de benzine yapılan zam ile başlamış ve Emmanuel Macron yönetimine karşıt bir harekete dönüşmüştü.