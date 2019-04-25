Sarı Yelekliler Eylemlerinde Yaralanan Göstericiler Hastanelerde Fişleniyor Mu?

Fransa'da beş aydır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde polisin kullandığı plastik mermi ve biber gazı kapsülleri nedeniyle yaralanan göstericilerin, kaldırıldıkları hastanelerde fişlendiği iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Paris AP-HP Hastanesi, eylemlerin yapıldığı günlerde yaralılara müdahale eden sağlık ekiplerinden 'yaralıların kimlik bilgilerini' almalarını istedi.

Ülkede büyük tartışmalara neden olan 'fişlenme skandalı' 19 Nisan'da, 'mesleki sırrı ihlal etme' ve 'kişisel bilgilerin kanuna aykırı şekilde toplanması' gerekçesiyle bir göstericinin hastaneye dava açmasıyla Fransız medyasında yankı buldu. Euronews.com'da Görüntüle