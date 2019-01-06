Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

– Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.

Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.

Sakin başlayan protestolar polisin sert müdahalesiyle yerini gerginliğe bıraktı, akşam saatlerinde polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Görüntü Dökümü:

Pankartlar taşıyan protestocular

Polisin protestoculara sert müdahaleleri

Polisin protestoculara gazlı müdahalesi - Paris

Kaynak: DHA
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