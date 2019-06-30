

– Fransa'nın başkenti Paris'teki rekor sıcaklığa rağmen Sarı Yelekliler eylemleri 33'üncü haftasında devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin engelli bir eylemciye karşı şiddet kullandığı görüldü.

Paris'te 17 Kasım'da ülkedeki akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve hükümet politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, 33'üncü haftasında devam ediyor. Geçen hafta görülen 10 bin kişilik katılımın yanında bu hafta Paris'te görülen rekor sıcaklık düzeyleriyle katılımcı sayısında düşüş görüldü. Buna rağmen eylemlere katılan yaklaşık 6 bin kişilik protestocu grubu, Fransa hükümetine yönelik eleştirilerine devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Lille'deki protestolarda polisin engelli bir protestocuya karşı şiddet kullandığı görüldü.

Kaynak: DHA

- Kılınç