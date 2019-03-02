Sarı Yelekliler Eylemleri 16. Haftada

– Fransa'da sarı yelekliler, hükumetin politikalarını protesto etmek için 16'ncı haftada yine sokaklarda.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eylemciler sosyal medyada 'Yellow Vests Act 16: Insurrection' grubu üzerinden diğer eylemcilere 'eylemin özüne dönerek Macron yönetimini korkutan yaklaşıma devam etmeleri' çağrısında bulundu.

'Sarı yelekliler' eylemlerinin 16. haftasında, Fransa'nın Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Nantes ve Toulouse şehirlerinde eylemler düzenlendi. Fransa'nın kuzeyinde Belçika sınırında yer alan Lille şehrindeki eylemciler ise sosyal medyada eylemler için kurdukları grup üzerinden 'bu uluslararası bir mücadeledir' diyerek, Belçika ve Almanya vatandaşlarına da eylem çağrısında bulundu.

Öte yandan yerel medya, Lyon şehrindeki eylemcilerin, 'Siyah Mart' diye adlandıracakları ve 'eylemcilerin birlikte hareket etmediği için sarı yelekliler hareketinin yas tutma sembolü' olarak siyah giyinecekleri bir eylem planladıklarını yazdı.

Kaynak: DHA