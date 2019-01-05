- Sarı Yelekliler eylemini başlatan Ludosky: "Macron hükümeti zengini koruyup fakiri yapacağı zamlarla cezalandırmak istedi"

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler eylemini başlatan kişi kabul edilen Priscillia Ludosky, "Çevreyi Fransa taşrasındaki çiftçiler ve geçim sıkıntısı yaşayan kişilerin kirlettiğine inanmıyoruz. Macron hükümeti zengini koruyup fakiri yapacağı zamlarla cezalandırmak istedi" dedi.

Fransa'da akaryakıta gelen zam ile başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler eylemi için bugün yine ülkenin çeşitli yerlerinde yüzlerce kişi sokağa çıktı. Paris Valiliğinin izniyle Şanzelize Caddesi'nde toplanan eylemciler, ikinci toplanma merkezi olan Paris Anakent Belediyesi önünde buluştu. Zaman zaman ara sokaklarda polisle karşı karşıya gelen göstericiler, belediye binası önünden Fransa Ulusal Meclisi önüne doğru yürüyüşe geçip hükümetin kendilerini yeteri kadar dinlemediğini, hayat şartlarının zorluğunu ve düşen alım gücü üzerine tepkilerini dile getirdi.

"Çevreyi Fransa taşrasındaki çiftçiler ve geçim sıkıntısı yaşayan kişilerin kirlettiğine inanmıyoruz"

Sarı Yelekliler eyleminin başlatıcısı sayılan Priscillia Ludosky ise bugün 8'inci kez sokağa çıkan Parisli protestocuların arasındaydı. Önce protestoculara hitaben bir konuşma yapan Ludosky daha sonra ise İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ludosky, "Çevre bakanlığı, çevre kirliliğini bahane ederek, akaryakıta koymak istediği ek vergiler yerine başka şeyler yapabilirdi, Çevreyi Fransa taşrasındaki çiftçiler ve geçim sıkıntısı yaşayan kişilerin kirlettiğine inanmıyoruz. Macron hükümeti zengini koruyup fakiri yapacağı zamlarla cezalandırmak istedi, geçim sıkıntısı içindeki halkın sesini dile getirmeye çalıştık, ama Kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"Fransız halkı haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir"

Çevre bakanı ile görüşme ayarladıklarını ancak bunun gerçekleşemediğini belirten Ludosky, "Çevre Bakanı bizi davet etti konuşmak için, ama kameralar önünde konuşmayacağını kapalı bir ortamda bizimle konuşacağını söyledi bizde, görüşme yerinden konuşmadan ayrıldık. Fransız halkı haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir" dedi.

Bugüne kadar düzenlenen eylemlerin büyük bir çoğunluğuna katılan ve amaçlarının var olan haklarını geri almak olduğunu belirten Türk kökenli bir vatandaş ise, yaşanan şiddet olaylarına da değinerek, "Onların bu insanlarla alakası yok. Bugün müdahale yoktu, hiç kırılıp dökülen bir şey de yoktu. Öyle bir sorun yoktu ama polis müdahale ediyor, provoke ediyorsa vatandaşlar kendilerini savunuyor" ifadelerini kullandı.

"Belki hükümet ya da polis örgütleyip gönderiyor"

Yaşanan olaylarda hükümetin parmağı olabileceğini belirten vatandaş, "Belki hükümet ya da polis örgütleyip gönderiyor, ama birebir değil, bu insanların hiçbiri kırıp dökmüyor. Mesela bugün Şanzelize'den buraya kadar yürüdük hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA