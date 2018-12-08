- Sarı Yelekliler eylemi Hollanda'ya da sıçradı

AMSTERDAM - Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler hareketi Hollanda'ya da sıçradı. Başkent Amsterdam da dahil Hollanda'nın 11 ayrı noktasında sarı yelek giyen eylemciler protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve hala şiddetlenerek devam eden Sarı Yelekliler hareketi bugün Hollanda'ya da sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam da dahil Hollanda'nın 11 ayrı noktasında toplanan Sarı Yelekli protestocuların eylem yapmaya hazırlandığı kaydedildi.