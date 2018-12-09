Sarı Yelekliler: Dördüncü Perde Bitti, Macron Çözüm İçin İşçi ve Memur Sendikalarıyla Görüşecek

Fransa'da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 136 bin Sarı Yelekli'nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı pazartesi işçi ve memur sendikaları ile görüşecek