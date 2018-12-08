Sarı Yelekliler'den 'Liselilere' Destek Gösterisi
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Sarı Yelekliler'den 'Liselilere' Destek Gösterisi

Sarı yelekliler eylemleri kapsamında eğitim reformu ve hayat pahalılığını protesto gösterilerinde lise öğrencilerinin gözaltına alınmış olması, bugünkü gösterilerde de protesto edildi.

Sarı Yelekliler'den 'Liselilere' Destek Gösterisi

Sarı yelekliler eylemleri kapsamında eğitim reformu ve hayat pahalılığını protesto gösterilerinde lise öğrencilerinin gözaltına alınmış olması, bugünkü gösterilerde de protesto edildi. Göstericiler, öğrencilerin elleri enselerinde birleştirildiği o görüntülere gönderme yaparak aynısını yine polisin karşısında yaptı.

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