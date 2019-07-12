Sarı Yelekliler'den esinlenen 'Kara Yelekliler', belgesiz göçmenler için Pantheon'u bastı

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli anıtlarından Pantheon yüzlerce belgesiz göçmen tarafından işgal edildi. Başbakan Edouard Philippe'ten randevu isteyen göçmenler durumlarının yasallaşması talebinde bulundu.

Yaklaşık yedi yüz kişinin toplandığı gösteriye "Kara Yelekliler" ve "Chapelle Ayakta" hareketleri öncülük etti. Kalabalık "Kara Yelekliler belgelerini istiyor!" sloganı atarak bina önünde protestolarını sürdürdü. Euronews.com'da Görüntüle