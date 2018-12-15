Sarı Yelekliler Brüksel'de Gösteri Düzenliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce 'sarı yelekli', Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifasını istedi. Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", hayat şartlarının günden güne zorlaştığını ancak alım imkanlarının iyileşmediğini belirtiyor.

Paris'teki gibi sokak olaylarının başlaması ihtimaline karşı Brüksel polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. - Duruel