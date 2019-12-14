Sarı Yelekliler 57. haftada yine sokaklarda
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Sarı Yelekliler 57. haftada yine sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

14.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:02
Sarı Yelekliler 57. haftada yine sokaklarda

'da Sarı Yelekliler, yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.


Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yeleklilerin eylemleri 57'inci haftasına girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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