Protestoya Müdahale Eden Polis, "Burada Ne Yapıyorsun" Diyerek Sarı Yelekli Arkadaşına Sarıldı
Fransa Paris'te devam eden eylemler sırasında, tanıdık çıkan polis ve protestocunun tokalaştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kullanıcı tarafından izlendi.
Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler protestolarında ilginç bir an yaşandı. Görev başındaki polis, sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını görünce selam verip sarıldı.
Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler, polisin sert tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Gözaltına alınırken yerlerde sürüklenen eylemcilere, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edilirken, bir protestocu ve polisin selamlaşması dikkat çekti.
POLİS SARI YELEKLİ ARKADAŞIYLA SELAMLAŞTI
Paris sokaklarını darmaduman eden göstericiler, 5'inci gününde de sokağa çıkmaya devam etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını gören bir polis, "Hey, burada ne yapıyorsun?" diyerek arkadaşıyla sarıldıktan sonra tekrar görevine döndü.
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arkadaşıdır cnm ne var bundaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yaşasın fransaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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burda yapsalar hepsini terörist diye içeri atarlar ne yazık haklı davada hak istemek kırmadan şiddet uygulamadan sesini duyuranları koruyanlar yok malesefCevap Yaz 11 5 Yayından KaldırYILMAZ: olan öküz pariste zaten 1000 kişi içeri alındı2 Yayından KaldırYELKEN AÇMAK : Ümit sen hangi gezegende yaşıyorsun ,dünyaya dön istersen ...fransada binlercesi içeri atılmış durumda şaklaban çok bilmiş entel.11 2 Yayından Kaldır