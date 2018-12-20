BHS Group Atakan TAŞUR ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım'ın bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Ödül töreni İstanbul'daki bir otelde yapıldı. İlki geçen yıl yapılan ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen Türkiye - Azerbaycan Kardeşlik Ödül törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Sunuculuğunu Merve Akıncı ile Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Shahriyar Abilov'un üstlendiği gecede, Radyo D'nin başarılı sunucusu Sarı Şeker Sema, "Yılın En İyi Kadın Radyo Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

Her hafta müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlamasının yanı sıra Canlı Dostlarımız Radyoda, Keyifli Diyet gibi programlara imza atan Sarı Şeker Sema, hafta içi her gün 14.00-17.00 saatleri arası Radyo D'de!

Kaynak: Bültenler