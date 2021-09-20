Sarı Saltık Gâzi Hikâye Yarışması sonuçlandı

20 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Sarı Saltık Gazi Hikaye Yarışması sonuçlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlarda tekke ve türbeleri bulunan Sarı Saltık Gazi'yi anmak için düzenlediği ödüllü hikaye yarışmasının kazananları belirlendi.

Kültür-sanat faaliyetleriyle şehir hayatına önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Selçuklu döneminde Türklük ve İslamiyet'in Balkanlarda yayılmasına öncülük eden alperen Sarı Saltık Gazi'yi, hikaye yarışması ile yad etti. Başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanların farklı şehirlerinde çok sayıda tekke ve türbesi bulunan Sarı Saltık Gazi'yi anmak için düzenlenen hikaye yarışmasının Seçici Kurul'u, 18 Eylül 2021 tarihinde, Tayyare Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek dereceye giren ilk beş ismi belirledi.

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Güray Süngü'den oluşan Seçici Kurul, titiz bir değerlendirme neticesinde "Ruşen Küp" müstear isimli Nazım Taşan'ı birinci seçti. "Seyyah" müstear isimli Hakan Yaşar ikinci, "Ali Buhara" müstear isimli Muhammed Fatih Kılıçaslan da üçüncü seçildi. Ayrıca "Temren" müstear isimli Fatma Ünsal ile "Mercan" müstear isimli Ayşe Kara teşvik ödülüne layık görüldü.

Kültür-Sanat Koordinatörü Semih Kum; "Yorucu bir sürecin neticesinde hassasiyetle hikayeleri değerlendiren Seçici Kurul'un kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan bütün edebiyatseverlere şükranlarımızı sunuyor, dereceye girenleri de tebrik ediyoruz. Ayrıca ödül törenini daha sonra ilan edip dereceye giren isimlere ödüllerini takdim edeceğiz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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