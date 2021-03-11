Sarı: "Mersin, sokakta çalışan çocuklar konusunda en başarılı il"
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Sarı: "Mersin, sokakta çalışan çocuklar konusunda en başarılı il"

11.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:08
Sarı:

Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in çocuk hakları alanındaki çalışmalarının ders kitaplarına girdiğini belirterek, "Mersin, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunması için çalışma yapan en başarılı iller arasındadır" dedi.

Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in çocuk hakları alanındaki çalışmalarının ders kitaplarına girdiğini belirterek, "Mersin, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunması için çalışma yapan en başarılı iller arasındadır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Haşim Tuluk, İl Çocuk Hakları Komitesini ziyaret etti. Mersin'deki çocuk hakları faaliyetlerindeki başarılı çalışmaları yerinde görmek ve yeni projelere destek olmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuluk, çocuklar için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise ziyareti nedeniyle meclisi üyesi Tuluk'a teşekkür ederek, çocuk hakları ve çocukların korunmasına yönelik projelerin pandemi kuralları çerçevesinde devam ettiğini belirtti. Mersin'in çocuk hakları alanındaki çalışmalarının ders kitaplarına girdiğini vurgulayan Sarı, "Mersin, sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunması için çalışma yapan en başarılı iller arasındadır. 2020 yılında 122 çocuk mobil ekip çalışmalarıyla kayıt altına alınarak, gerekli sosyal hizmet destek çalışmaları yapılmaya başlamıştır. 2020 yılında ayrıca 400 adet uyarı içerikli raket afişlerimiz şehrin işlek noktalarına asıldı. 3 çocuk hakları durağı, 3 adet de çocuk hakları panosu şehrin değişik noktalarında oluşturuldu. Atatürk Evi yanında bir adet çocuk hakları sahnesi faaliyete geçti" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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