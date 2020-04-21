'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor
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Diyarbakır

'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor

'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi aileleri kapılarında ziyaret ederek gıda yardımında bulunuyor Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ekipleri, bir yandan korona virüs ile mücadelede bir yandan da Ramazan ayı...

21.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:30
'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor

'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi aileleri kapılarında ziyaret ederek gıda yardımında bulunuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ekipleri, bir yandan korona virüs ile mücadelede bir yandan da Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı gezerek gıda yardımında bulunuyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'sarı melekler' kimsesiz, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kapı kapı yardım kolileri ile hayır duası alan 'sarı melekler' ayda 5 bin 500 ailenin kapısını çalıyor. Her ay rutin olarak yardıma devam ettiklerini kaydeden Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi. Evsen, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 23 bölgede kuru gıda yardımları rutin olarak devam etmektedir. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl olarak sorumlu olduğumuz 4 il var. Biz buralarda her ay rutin olarak 5 bin 500 kişiye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Muhtaç aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisinde tespit ediyor ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri denetiminde PTT çalışanlarıyla birlikte paketleri teslim ediyoruz. 3 kategoride kolilerimiz var, A, B, C grupları. A grubu koliler 2 kişilik aile, B grubu kolilerde 4 kişilik, C grubu ise 10 kişiliğe yakın gıdalar var. Vatandaşlarımız mağdur olmasın, Vakıflar Bölge Müdürlüğü elemanları olarak vatandaşların direk ayaklarına kendimiz götürüyoruz. Bunların dışında da yardımlarımız var, bin 16 öğrenciye burs veriyoruz, engelli, muhtaç, yetim, kimsesiz 339 kişiye bin liraya yakın para veriyoruz" dedi.

'Sarı melekler' her ay 5 bin 500 kapıyı çalıyor

Kaynak: İHA

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