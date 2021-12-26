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Sarı-lacivertlilerde 5 isim eksik

Sarı-lacivertlilerde 5 isim eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı.

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Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahada yer almadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi. Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

Öte yandan Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor maçında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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