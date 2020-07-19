Sarı kırmızılı ekip bu sezon evindeki maçları tamamladı Galatasaray, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmalarını tamamladı.

Galatasaray, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmalarını tamamladı.

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle beraber bu sezon sahasındaki son maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Cimbom 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Aslan, 1 gol atıp, 3 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da içeride 3 karşılaşma yapan sarı-kırmızılılar, 2 kez galip gelirken, 1 kez mağlup oldu. Bu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 4 gol gördü.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA