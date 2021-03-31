MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği
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MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteğiSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' illerden sarı kategorideki 'orta riskli' illere geçen Muş'ta, tedbirler artırıldı.

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Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' illerden sarı kategorideki 'orta riskli' illere geçen Muş'ta, tedbirler artırıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili halkı sürekli uyaran polis ekipleri, uyulmadığı takdirde cezai işlem uyguluyor. Kent sakinleri, herkesin tedbirlere tam uymasıyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre, mavi kategori sonrası vaka artışıyla sarı kategorideki 'orta riskli' 10 il arasında yer alan Muş'ta, tedbirler elden bırakılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Kentte özellikle iş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösteriyor. Kent sakinleri, herkesin tedbirlere tam uymasıyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini dile getiriyor.

BAŞKAN ASYA: DAHA DİKKATLİ OLMAYILIZ

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, düşük riskli iller arasında olmanın sevincini yaşarken, orta risk grubunda yer almaya üzüldüklerini söyledi. Başkan Asya, halkın tedbirleri elden bırakmayıp, daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Maskeye, sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Hijyeni elden bırakmamak üzere inşallah bir kez daha maviye dönüp, bu musibetten de ülke olarak, insanlık olarak kurtulmuş olmanın yolunu bulacağız" dedi.

Müşterilerine girişte kolonya ve dezenfektan uzatan, maskesi olmayanlara da maske veren Sebahattin Menteş ise "Muş 2 hafta öncesine kadar mavi renk ile düşük risk grubundaki iller arasındaydı. Şu an sarı renk ile orta risk grubundaki iller arasında. Bu da bizim için gerçekten çok üzücü bir durum. Esnaf olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza söylemeye çalışıyoruz. Hijyen kuralları, maske ve mesafe konusunda sürekli uyarıda bulunuyoruz. Tabi bununla beraber evlerimizde hastalarımız, yaşlılarımız var. Bu bir vebaldir. Onların günahına da girmemek gerekir. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği
MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği
MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği
MUŞ Sarı kategoriye geçen Muşluların 'mavi' isteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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