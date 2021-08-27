Sarı kategoriye geçen Adıyaman'ın aşılamadaki hedefi mavi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Türkiye aşı haritasında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Adıyaman'da sahadaki etkin çalışmalar sonuç veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Türkiye aşı haritasında turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Adıyaman'da sahadaki etkin çalışmalar sonuç veriyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, kentte vatandaşların yüzde 65'inin Kovid-19 aşısının yapıldığını belirtti.

Sağlık ekiplerinin başarılı çalışmalarının sonucu sarı kategoriye ulaştıklarını kaydeden Çuhadar, şöyle konuştu:

"Turuncu kategoriden daha az riskli olan sarı kategoriye ulaştık. Bu da demektir ki nüfusumuzun yüzde 65'i en az bir doz aşı vurulmuş. Sağlık teşkilatımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Aşı ikna timleri kuruldu, vatandaşlarımızın ayağına, tarlasına, organize sanayi bölgesindeki fabrikalara, okullara ve evlere gidildi, gidilmeye de devam ediliyor. Sağlık Müdürlüğümüzün bütün eksiklerini temin ettik, özellikle araç noktasında eksikler vardı. Onları kiralayarak eksiği giderdik. Aşı ekiplerimiz bu araçlarla vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek aşılarını yapıyor."

Hedeflerinin mavi kategoriye ulaşmak olduğunu aktaran Vali Çuhadar, "Tabii bu sarı kategori yetmez, en kısa sürede yüzde 75'i tamamlayıp, mavi kategoriye geçmemiz yani az riskli iller kategorisine girmemiz lazım. Üzülerek söylemek istiyorum ki vaka sayıları önceki aya göre artmış durumda, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatmak istiyorum. Hala aşılarını yaptırmamış vatandaşlarımız varsa bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü aşı en büyük koruyucu. Sosyal medyada birtakım spekülasyonlara inanarak kimse sağlığını tehlikeye atmasın. Bir an önce aşılarını vurdursunlar, bunun sonunda refaha kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

"En etkili silah aşı"

Adıyaman Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz ise aşılama noktasında önemli kampanyaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirten Öz, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada pandeminin sona ermesi için bilinen tek çözüm, pandemi kurallarına uyulması ve aşılanmaktır. İnşallah en kısa sürede rengimizi maviye döndürerek en düşük riskli iller kategorisinde olacağız. Pandemi kurallarına riayet eden ve aşılama konusunda hassasiyet göstererek aşılarını yaptıran tüm halkımıza teşekkür ediyor, aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızı da aşılarını yaptırmaları için sağlık tesislerimize davet ediyorum."

Kent esnafından Sefa Bağcı da daha önce Kovid-19'a yakalandığını anımsatarak, "Aşımı yaptırdım ama önceden Kovid-19'a yakalanmıştım ve zor geçti. Az kalsın hastanelik olacaktım. Aşımı yaptırdım, şimdi herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Müşterilerime de her fırsatta aşı yaptırmaları için telkinlerde bulunuyorum. İnşallah bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül