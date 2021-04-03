Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu
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Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu

TÜRKİYE'nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sarı kategorideki Muş'ta yaşayanlar ise cumartesi gününü tedbirlerle dışarıda geçirdiklerini söyledi.

TÜRKİYE'nin 58 kentinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sarı kategorideki Muş'ta yaşayanlar ise cumartesi gününü tedbirlerle dışarıda geçirdiklerini söyledi. Güvenlik güçleri de maske ve mesafe denetimlerini sürdürdü. 

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'orta riskli' il olarak sarı kategoride yer alan 10 kentten Muş'ta, tedbirler elden bırakılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedbirleri ihlal edenlere ise cezai işlem uygulanıyor. İş yeri sahipleri ve çalışanlar, işletmelerin kısıtlama dolayısıyla kapanmaması için kurallara tam uymaya özen gösterirken, kent sakinleri de herkesin tedbirlere uyumuyla tekrar mavi kategoriye geçilebileceğini dile getiriyor.

Bu hafta sonu 58 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Muşlular ise cumartesi gününü dışarıda geçirdi. Kentte yaşayanlar, tedbirlere dikkat ettiklerini belirtti. 

Türkiye genelinde, vaka sayısında artış yaşandığını belirten Mustafa Özün, "Muş ilimiz, mavi kategorideyken, sarı kategoriye döndü. Her ilde yasaklar uygulanırken, Muş'ta vatandaşlar, biraz daha rahat hareket ediyor. Bunun rağbetine kapılmamamız gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu konuda halkımızın bilinçli olması gerek" dedi. 

Muş'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor, diye tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Şirin Yonat ise "Muş, sarı renk kategorisiyle orta risk grubundaki iller arasında ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi bütün kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bize de sokağa çıkma kısıtlaması gelmez" diye konuştu.

Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu
Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu
Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu
Sarı kategorideki Muş'ta, kısıtlamasız hafta sonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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