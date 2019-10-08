Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

08.10.2019 15:44

Her yıl farklı şehirlerden binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçının katıldığı "Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Vakıf Emeklilik öncülüğünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması"nda birincilik ödülü Tokat'tan Süleyman Üzümcü'ye, ikincilik ödülü Ordu'dan Necmettin Güney'e, üçüncülük ödülü ise Trabzon'dan Meral Yeşilçiçek'e verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) destekleriyle gerçekleşen ve jüri üyeliklerini İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü Garbis Özatay, fotoğraf sanatçısı Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı Turan Keskin ve Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Berkan Karakurt'un yaptığı yarışmada, ayrıca İstanbul'dan Sebahattin Özveren, Balıkesir'den Adil Emektar ve Edirne'den Elif Çakıcı da mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Yarışmaya 2 bin 389 fotoğrafçı 8 bin 87 eserle katılırken, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi 5 bin, ikincisi 3 bin 500, üçüncüsü de 2 bin 500 lira, mansiyon ödüllerinin sahipleri ise 750'şer lira para ödülüne hak kazandı.

Bugüne kadar 45 bine yakın fotoğrafın katıldığı yarışmada 300'e yakın eser sergilendi.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar 14-21 Ekim'de Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük binasında sergilenecek.

Kaynak: AA