"Sarı gelinlik" giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
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"Sarı gelinlik" giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 12,5'ini gerçekleştiren Adana'da bu yıl 800 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

13.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:03

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 12,5'ini gerçekleştiren Adana'da bu yıl 800 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Ekonomik değerinin yüksekliğinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutan ayçiçeği, bereketli Çukurova topraklarında nisan-mayıs aylarında ekiliyor.

Adana ve çevresinde yapraklarını açmasıyla tarlaları adeta sarıya boyayarak "sarı gelinliği" andıran ayçiçeğinde 800 bin dekardan 250 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeğinin Türkiye için çok önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Ayçiçeği ekim alanının verilen desteklerle her yıl artış gösterdiğini belirten Doğru, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon dekar civarında ayçiçeği ekiliyor. 1,8-2 milyon ton ürün alınıyor ki geçen sene bir rekor kırdı Türkiye. Ayçiçeği üretiminde 2 milyon tonun üzerine çıktı. Adana'da da ekim alanlarımız günden güne artıyor. 2018'de yaklaşık 520 bin dekar civarında ayçiçeği ekimi varken geçen sene bu rakam 844 bine çıktı çünkü bu buğday ve arpa ekilen özellikle de kıraç ilçelerimizde ayçiçeği, bir münavebe bitkisi olarak çiftçilerimiz arasında tercih edilmeye başladı."

"Katma değer oluşturan bir bitki"

Ayçiçeği gelirinin buğday ve arpaya kıyasla daha yüksek olduğunun altını çizen Doğru, Adana'da 2018 rekoltesinin 176 bin olduğunu, 2019'da da 250 bin tonla kent rekorunun kırıldığını bildirdi.

Doğru, Adana'nın geçen sene Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 12,5'ini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'de ilk ayçiçeği hasadının kentte yapıldığını söyleyen Doğru, şöyle konuştu:

"Ayçiçeğinde fiyat ve piyasa Adana'da oluşmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının son 4 yıldır 40 kuruş ayçiçeğine fiyat fark desteği var. Geçen yılki rakamlarla da 30 lira toplam mazot ve gübre desteği var. Çiftçimizin bu yıl da ayçiçeği ekimlerinden memnun olacağını ümit ediyorum. İnşallah ayçiçeği konusunda hem verim hem fiyat konusunda çiftçimiz tatmin olur ve ekim alanlarımız artar. Yağ ve yem ham maddesi olan ayçiçeği önemli, ekonomik katma değer oluşturan bir bitki.

Ayçiçeğinin fazla ekildiği bölgelerde yem sanayisi de gelişiyor. Onun için ayçiçeği, ekildiği bölgeye ekonomik olarak büyük katkılar götürüyor."

Seyhan Ziraaat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de ayçiçeğinin ülkede en fazla ekim alanı ve üretime sahip yağlı tohumlu bitkisi olduğu bilgisini vererek, "Bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz. Ayçiçeğinden yüzde 40-45 elde edilen küspe, yüzde 30-40 protein içermekte olup değerli bir yem olarak hayvanların beslenmesinde de kullanılmaktadır. Ayrıca, ayçiçeği yağı sabun ve boya sanayisinde değerlendirilmekte, sapları da yakacak olarak kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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