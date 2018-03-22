Sarı, Down Sendromlu Öğrencileri Kabul Etti

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir grup down sendromlu öğrenci ve ailelerini kabul etti.

Down sendromlu öğrencilerin aileleri ile bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilere ve ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Sarı, down sendromlu çocukların anne ve babalarına Allah'ın birer hediyesi olduğunu belirterek, "Rabbimizin bize verdiği bu güzel emanetlere hep beraber sahip çıkacağız. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Rehberlik Araştırma Merkezlerimizde ve Özel Eğitim Kurumlarımızda çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin de desteği ile toplumda melek yavrularımıza yönelik ön yargıyı kıracağız inşallah. Bu güzel günün çocuklarımıza ve sizler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.