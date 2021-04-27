Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker çarpıştı

Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tankerin çarpışması sonucu tankerde bulunan ham petrolün bir kısmı denize döküldü.

Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tankerin çarpışması sonucu tankerde bulunan ham petrolün bir kısmı denize döküldü.

Sarı Deniz'de bir yük gemisi ile yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan bir tanker çarpıştı. Çarpışmada tankerde bulunan ham petrolün bir kısmı, Çin'in Shandong eyaletinde yer alan ve en büyük ham petrol terminali olan Qingdao Limanı yakınlarında denize döküldü. İlk raporlara göre, Sa Justice adlı yük gemisi ile 272 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğindeki A Symphony adlı petrol tankeri yerel saatle 8.50 sıralarında çarpıştı.

Yetkililer, çarpışma sonucu okyanusa petrol dökülmesinin yanı sıra liman yolunda da hasar meydana geldiğini belirterek, "Tüm mürettebatın kontrolleri yapıldı, olayda yaralanan olmadı" dedi. Petrol sızıntısını kontrol altına almak ve sızıntıdan etkilenen bölgeleri temizlemek için ekipler görevlendirilirken, yakınlarda bulunan gemilere olayın meydana geldiği bölgeye 10 deniz milinden (18.5 kilometre) fazla yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Deniz Güvenliği İdaresine bağlı Tehlikeli Maddeler ve Kirlilikle Mücadele Biriminden bir yetkili, petrol sızıntısının acil müdahale aşamasında olduğunu ve henüz kirlilik değerlendirme seviyesine gelinmediğini söyledi. Çin Ulaştırma Bakanlığına yapılan çağrıların ise cevapsız kaldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika dünya: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Son dakika dünya: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
İstanbul'da sahil kesimlerinde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarı Deniz'de yük gemisi ile 1 milyon varil ham petrol taşıyan tanker çarpıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:44:36. #1.14#

title