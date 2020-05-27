Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor

Giresun'da, 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülünün yayılış alanları incelenerek kayıt altına alınıyor.

Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor
27.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:10

Giresun'da, 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülünün yayılış alanları incelenerek kayıt altına alınıyor.

Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimci Pyotr Alexondrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen Gümüşhane'de tespit edilerek makalesi yayımlanan sarı dağ gülüne 2017 yılında yeniden rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü'nün arazi çalışmalarında tespit etilen bitki için aynı yıl "Tür Eylem Planı" ilan edilerek 2018'de saha çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda DKMP ekiplerince yılın bu zamanlarında belirli rakımlardaki araziler taranarak sarı dağ gülünün artışı, yaygınlık gösterdiği alanlar gibi özellikleri belirlenerek veri haline getiriliyor.

DKMP Giresun Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana sarı dağ gülünün tarama çalışmaları ve takibinin devam ettiğini söyledi.

Yeni alanlarda da tespit yapmaya başladıklarını belirten Hıdır, "Özellikle Şebinkarahisar, Alucra ve Gümüşhane üçgeninde yayılışının tespitini genişleterek devam ettiriyoruz. Sarı dağ gülünün 150 yıldır bu bölgelerde olduğunu artık biliyoruz." dedi.

Hıdır, sarı dağ gülünün nadir bir bitki olduğunun altını çizerek, "Olduğu bölgede 50-100 kök civarında yayılış gösteriyor. Açtığı arazide çok dikkat çekici bir bitki. Türkiye'ye, Giresun yöresine has olan bu bitkiyi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ve çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

1600 ve 2 bin 100 rakımlı araziler taranıyor

Sarı dağ gülünün açtığı dönemde 1600 ve 2 bin 100 rakımlı arazilerde tarama çalışması yaptıklarına işaret eden Hıdır, şunları kaydetti:

"Açtığı zamanlarda, dikkat çekici olduğu için uzaktan dürbünle bile tespit yapabiliyoruz. Zaten birinin tespitini yaptığımızda o mevkide diğerlerine rast gelmek mümkün oluyor. Grup oluşturuyorlar, her yerde yok zaten. Bitkinin şu anda 6-7 noktada grup oluşturduğuna ilişkin tespitimiz oldu. Arazide yılın bu döneminde gözlemlediğimiz ve kayıtlara geçirdiğimiz bitkinin koordinatlarını da belirliyoruz."

Hıdır, sarı dağ gülünün mayıs ayı sonlarına doğru açtığını belirterek, "Bir hafta ile 10 gün arasında havanın durumuna göre kayboluyor. Artık ondan sonra gözlemlemek çok mümkün olmuyor, sadece yerlerini biliyoruz. Bir sonraki seneye kadar toprak altında devamını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bitkinin koparılmasının yasak olduğuna dikkati çeken Hıdır, sarı dağ gülünü koparanlara 75 bin lira civarında para cezasının söz konusu olduğunu da aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Bülent Serttaş Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:10:05. #1.15#
title