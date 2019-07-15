Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek

Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Sarı civcivler bugün ücretsiz hizmet verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla belediye otobüslerinin tüm gün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın'ın tüm ilçelerinde hizmet veren belediye otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 39 hat ile hizmet eden otobüsler bugün ulaşım kartı sorgulamaksızın ücretsiz hizmet verecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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