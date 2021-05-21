Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle canlanan doğada görsel şölen sunan menderesler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor
Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor
Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor
Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:39:21. #1.11#

title