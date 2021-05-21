Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor.