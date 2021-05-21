Sarı çiçeklerle kaplanan ovadaki menderesler güzelliğiyle hayran bırakıyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle canlanan doğada görsel şölen sunan menderesler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş