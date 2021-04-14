Sarı basın kartı resmi belge sayılmadı, olay KDK'ya gitti

İstanbul'da bir gazeteci, özel bir bankada sarı basın kartının resmi belge sayılmamasını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

İstanbul'da bir gazeteci, özel bir bankada sarı basın kartının resmi belge sayılmamasını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

İstanbul'da uzun zamandır gazetecilik yapan biri, oğlunun okul taksitini yatırmak için bir bankaya girdi. Bankanın resmi kimlik belgesi istemesi sonucu, sarı basın kartını gösteren gazeteci, banka tarafından bu belgenin geçersiz olduğu cevabını aldı. Bununla birlikte bankanın telefon numarasını istediğini kabul etmeyen gazeteci olayı KDK'ya taşıdı.

Konuyu araştıran KDK sarı basın kartının bankacılık işlemleri sırasında resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmesi talebini reddetti. Bankacılık işlemlerinde kişisel veri niteliğindeki cep telefonu bilgisinin talep edilmesinin hukuka aykırılığı iddiası hakkındaki başvuruyu ise kabul etti. KDK bu karara uymayan Bankalar Birliğini ise TBMM Karma Alt Komisyonu'na bilgi vermeye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı