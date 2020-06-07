Sarı altında hasat başladı
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Sarı altında hasat başladı

Sarı altında hasat başladı Gaziantep'in İslahiye İlçesinde sarı altın diye tabir edilen buğday ve arpa hasadı başladı.

07.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:24

Sarı altında hasat başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde sarı altın diye tabir edilen buğday ve arpa hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yüz 80 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı. Biçerdöver sahipleri yaklaşık bir hafta gecikmenin ardından bu bölgeye gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Havaların soğuk ve yağışların fazla olmasından birde üstüne pandemi dönemi girince hasada yaklaşık bir hafta geç başlandı. Yağışların fazla olması buğdayın verimini yüzde 25 arttırdı.

Trakya bölgesi olan Aksaray'dan gelen biçerdöverci Mehmet Kocaöz, yağışların bol olması ve havaların soğuk gitmesinden dolayı bölgeye yaklaşık bir hafta geç geldiğini belirterek, "İki haftalık bir süremiz var. Bu bölgede iki hafta sonra işimiz biter. bu işe başlayalı toplam sekiz yıl oldu. Bu bölgede 3 bin dönüm yer biçmeyi düşünüyoruz. İnşallah nasip olursa çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

İslahiye'ye bağlı Kozdere Mahallesi kırsalında buğday ekme yapan ve 45 yıldır bu işi yaptığını söyleyen İbrahim Bal, "Yaklaşık 45 yıldır baba mesleği olan çiftçilikle uğraşıyoruz. Bölgemizde yeni hasat dönemi başladı. Suyumuz eksik. Örneğin bu buğday hiçbir eksiği olmamasına rağmen susuz olduğundan dolayı 270 kilo veriyor. ilerde bir parça daha tarlam var, bir su vermişim yağmurlama olarak verdim o tarlamda 600 kilo veriyor. bölgemizden giden boşa akıyor. Şuan kılavuzlu barajından gelen suyumuz var. Yalnız çiftçi olarak biz o sudan faydalanamıyoruz. Yetkililerden bölgemizden geçip akan sudan faydalanabilmemiz için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Sarı altında hasat başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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