Sarı altın hasatta üreticiyi sevindirdi
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Sarı altın hasatta üreticiyi sevindirdi

Sarı altın hasatta üreticiyi sevindirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri'de ay çekirdeği hasadı başladı.

Kayseri'de ay çekirdeği hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 28 ton üretimin beklendiği kentte hasat döneminde üreticileri yorucu bir mesai bekliyor. Yüksek getirisiyle çiftçilerin buğdaydan sonra ilk tercihi olan ayçiçeği üretimine Tarım ve Orman Bakanlığı da mazot, gübre desteği veriyor. Haber: Kayseri İl Enformasyon

Türkiye üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Kayseri'de 2021 yılı ay çekirdeği hasadı başladı.

Yeşilhisar İlçesinde hasat yapan üreticileri ziyaret eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ay çekirdeği hasadında bu yıl yaklaşık 28 bin ton üretim beklendiğini söyledi.

Şahin; "Kayseri çerezlik ay çekirdeğinde üretim anlamında Türkiye' de lider durumdadır. İklim ve toprak yapısı ile çok kaliteli siyah ve beyaz çekirdek yetiştiriciliği, ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çiftçilerimiz buğdaya alternatif olarak 'sarı altın' diye adlandırdıkları ay çekirdeği ekimine yöneldi. Ürün, masrafsız ve gelirinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz tarafından tercih edilmektedir. Bakanlığımızca ay çekirdeğinde dekara mazot, gübre ve fark ödemesi olmak üzere 34 lira civarında destek verilmektedir. Ayrıca pazarlama kolaylığından dolayı da ekim alanları her yıl artmaktadır. Danesi çerez olarak da tüketilen ay çekirdeği çoğunlukla yağlık yetiştirilmekte olup geriye kalan küspesi yüksek oranda protein barındırmasından dolayı karma yem üretiminde kullanılmaktadır. Üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği dekara mazot, gübre ve fark ödemesi ile üretimleri artan çiftçiler hasattan yüksek rekolte bekliyor.

Pazarlama konusunda da üreticisine zorluk çıkarmayan ay çekirdeklerinin yağlık kullanımının ardından kalan küspe de karma yem üretiminde kullanılıyor. kayseri ay çekirdeği hasat destek tarım ve orman

Kaynak: Habermetre

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